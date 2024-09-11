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Потери России по состоянию на 11 сентября: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 11 сентября: Генштаб обновил данные

По состоянию на 11 сентября уничтожено около 629 тыс. солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 56 артсистем.

По состоянию на утро 11 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 628 930 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1140   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 628 930 (+1140) человек,
  • танков — 8642 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16938 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 17936 (+56) ед,
  • РСЗО -1182 (+2) ед,
  • средства ПВО — 943 (+1) ед,
  • самолетов- 368 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14990 (+57),
  • крылатые ракеты — 2591 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 24388 (+58) ед,
  • специальная техника – 3059 (+6).

Как сообщалось, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал "Селидовской мясорубке". По его данным, попытки захвата Селидового каждый день стоят россиянам роты солдат убитыми и ранеными.

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