По состоянию на утро 11 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 628 930 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 628 930 (+1140) человек,

танков — 8642 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 16938 (+13) ед,

артиллерийских систем – 17936 (+56) ед,

РСЗО -1182 (+2) ед,

средства ПВО — 943 (+1) ед,

самолетов- 368 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 14990 (+57),

крылатые ракеты — 2591 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24388 (+58) ед,

специальная техника – 3059 (+6).

Как сообщалось, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал "Селидовской мясорубке". По его данным, попытки захвата Селидового каждый день стоят россиянам роты солдат убитыми и ранеными.

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