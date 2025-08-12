ТСН в социальных сетях

Война
964
1 мин

Потери России по состоянию на 12 августа: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику и вооружение.

Елена Капник
Потери РФ.

За сутки уничтожена еще около тысячи захватчиков РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 12 августа ВСУ уничтожили 1065220 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 065 220 (+980) человек,

  • танков – 11098 (+5) ед

  • боевых бронированных машин – 23119 (+5) ед

  • артиллерийских систем – 31406 (+26) ед

  • РСЗО – 1464 (+2) ед

  • средства ПВО – 1205 (+1) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50753 (+107)

  • крылатые ракеты – 3556 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 58219 (+106)

  • специальная техника – 3937 (+1).

Как сообщалось, недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по штабу армии РФ. Атака была совершена по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады РФ в Донецкой области. Предварительно ликвидирован командир бригады с позывным «Днепр» и пять оперативных сотрудников.

