- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 964
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 12 августа: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику и вооружение.
По состоянию на утро 12 августа ВСУ уничтожили 1065220 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 980 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 065 220 (+980) человек,
танков – 11098 (+5) ед
боевых бронированных машин – 23119 (+5) ед
артиллерийских систем – 31406 (+26) ед
РСЗО – 1464 (+2) ед
средства ПВО – 1205 (+1) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 50753 (+107)
крылатые ракеты – 3556 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 58219 (+106)
специальная техника – 3937 (+1).
Как сообщалось, недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по штабу армии РФ. Атака была совершена по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады РФ в Донецкой области. Предварительно ликвидирован командир бригады с позывным «Днепр» и пять оперативных сотрудников.