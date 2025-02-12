Потери России по состоянию на 12 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 12 февраля ВСУ уничтожили 853 030 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 853 030 (+1150) человек,

танков ‒ 10023 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20871 (+27) ед,

артиллерийских систем – 22976 (+53) ед,

РСЗО – 1276 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1061 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24919 (+164),

крылатые ракеты ‒ 3057 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36928 (+121) ед,

специальная техника – 3742 (+1).

Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

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