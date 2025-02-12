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Потери России по состоянию на 12 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 12 февраля: Генштаб обновил данные

Потери армии РФ по состоянию на 12 февраля 2025-го составляют более 853 человек. / Фото: Associated Press

За сутки враг потери 164 беспилотника.

По состоянию на утро 12 февраля ВСУ уничтожили 853 030 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1150   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 853 030 (+1150) человек,
  • танков ‒ 10023 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20871 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 22976 (+53) ед,
  • РСЗО – 1276 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1061 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24919 (+164),
  • крылатые ракеты ‒ 3057 (+1),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36928 (+121) ед,
  • специальная техника – 3742 (+1).

Как сообщалось, Le Figaro опубликовало материал о том, что ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление РФ. Хотя Россия продолжает наступление на Донбассе, но в последние недели украинские Вооруженные силы начали локализованные контратаки по всей линии фронта.

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