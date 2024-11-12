Потери России по состоянию на 12 ноября впечатляют: сколько оккупантов отправились в ад

Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 12 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 712 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидирован еще 1950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 712 610 (+1950) человек,
- танков ‒ 9276 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18847 (+81) ед,
- артиллерийских систем ‒ 20352 (+38) ед,
- РСЗО – 1249 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 18737 (+61),
- крылатые ракеты ‒ 2636 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28870 (+68) ед,
- специальная техника – 3626 (+6).
Как сообщалось в отчете Института изучения войны, успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.
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