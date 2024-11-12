Потери России по состоянию на 12 ноября впечатляют: сколько оккупантов отправились в ад

По состоянию на утро 12 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 712 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидирован еще 1950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 712 610 (+1950) человек,

танков ‒ 9276 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18847 (+81) ед,

артиллерийских систем ‒ 20352 (+38) ед,

РСЗО – 1249 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 996 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 18737 (+61),

крылатые ракеты ‒ 2636 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 28870 (+68) ед,

специальная техника – 3626 (+6).

Как сообщалось в отчете Института изучения войны, успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.

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