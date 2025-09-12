- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 12 сентября: Генштаб обновил данные
оккупанты теряют и технику. В частности, 40 артсистем.
По состоянию на утро 12 сентября ВСУ уничтожили 1 092 780 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 092 780 (+890) человек
танков – 11177 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23266 (+2) ед
артиллерийских систем – 32668 (+40) ед
РСЗО – 1485 (+2) ед
средства ПВО – 1217 (+0) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 341 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 58467 (+273)
крылатые ракеты – 3718 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 61403 (+64)
специальная техника – 3964 (+0).
Как сообщалось, 10 сентября дроны ГУР поразили военный корабль врага у Новороссийска. В акватории Черного моря выследили и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.