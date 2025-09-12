ТСН в социальных сетях

Потери России по состоянию на 12 сентября: Генштаб обновил данные

оккупанты теряют и технику. В частности, 40 артсистем.

Утраты РФ.

За сутки оккупанты потеряли еще 890 солдат. / © Associated Press

По состоянию на утро 12 сентября ВСУ уничтожили 1 092 780 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 092 780 (+890) человек

  • танков – 11177 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23266 (+2) ед

  • артиллерийских систем – 32668 (+40) ед

  • РСЗО – 1485 (+2) ед

  • средства ПВО – 1217 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 341 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 58467 (+273)

  • крылатые ракеты – 3718 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 61403 (+64)

  • специальная техника – 3964 (+0).

Как сообщалось, 10 сентября дроны ГУР поразили военный корабль врага у Новороссийска. В акватории Черного моря выследили и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.

