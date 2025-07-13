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Потери России по состоянию на 13 июля: Генштаб обновил данные
За минувшие сутки российская оккупационная армия понесла большие потери, о которых сообщил Генштаб.
За минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1240 солдат, 49 артсистем и более сотни единиц автомобильной техники. Общие боевые потери врага – 1033930 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 13.07.25 ориентировочно составили:
личного состава - около 1033930 (+1240) человек
танков - 11016 (+3)
боевых бронированных машин - 22983 (+3)
артиллерийских систем - 30243 (+49)
РСЗО - 1438 (+1)
средства ПВО - 1194 (+1)
самолетов — 421
вертолетов - 340
БПЛА оперативно-тактического уровня - 45511 (+263)
крылатые ракеты - 3491 (+32)
корабли / катера — 28
подводные лодки - 1
автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101)
специальная техника — 3929
Напомним, Рубио назвал сколько украинских военных и российских оккупантов погибли с начала 2025 года . По его словам, потери Украины меньше 100 тысяч, но тоже значительны.