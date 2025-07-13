Потери России по состоянию на 13 июля: Генштаб обновил данные

Российский военный / © Associated Press

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За минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1240 солдат, 49 артсистем и более сотни единиц автомобильной техники. Общие боевые потери врага – 1033930 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 13.07.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1033930 (+1240) человек

танков - 11016 (+3)

боевых бронированных машин - 22983 (+3)

артиллерийских систем - 30243 (+49)

РСЗО - 1438 (+1)

средства ПВО - 1194 (+1)

самолетов — 421

вертолетов - 340

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45511 (+263)

крылатые ракеты - 3491 (+32)

корабли / катера — 28

подводные лодки - 1

автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101)

специальная техника — 3929

Напомним, Рубио назвал сколько украинских военных и российских оккупантов погибли с начала 2025 года . По его словам, потери Украины меньше 100 тысяч, но тоже значительны.

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