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Потери России по состоянию на 14 ноября: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 14 ноября: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 716 тысяч солдат РФ. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли немало техники.

По состоянию на утро 14 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 716 070солдат армии Российской Федерации .   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 716 070 (+1690) человек,
  • танков ‒ 9319 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18947 (+51) ед,
  • артиллерийских систем – 20472 (+64) ед,
  • РСЗО – 1252 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 997 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18852 (+54),
  • крылатые ракеты ‒ 2640 (+4),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 29090 (+124) ед,
  • специальная техника – 3629 (+0).

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что на Харьковщине россияне идут по телам своих собратьев Армия РФ терпит потери, но, несмотря на это, пытается продвигаться вперед.

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