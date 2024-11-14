Потери России по состоянию на 14 ноября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 14 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 716 070солдат армии Российской Федерации . военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 716 070 (+1690) человек,

танков ‒ 9319 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18947 (+51) ед,

артиллерийских систем – 20472 (+64) ед,

РСЗО – 1252 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 997 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18852 (+54),

крылатые ракеты ‒ 2640 (+4),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 29090 (+124) ед,

специальная техника – 3629 (+0).

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что на Харьковщине россияне идут по телам своих собратьев Армия РФ терпит потери, но, несмотря на это, пытается продвигаться вперед.

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