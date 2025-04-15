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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России по состоянию на 15 апреля: Генштаб обновил данные

Потери россиян в войне растут каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

По состоянию на 15 апреля 2025 уничтожено более 935 тыс. лиц. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 15 апреля ВСУ уничтожили 935 160 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 935 160 (+1180) человек,

  • танков ‒ 10629 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22150 (+20) ед,

  • артиллерийских систем – 26290 (+68) ед,

  • РСЗО – 1364 (+2) ед,

  • средства ПВО ‒ 1132 (+2) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32691 (+147),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 44339 (+210) ед,

  • специальная техника – 3801 (+0).

Как сообщалось, ВСУ уничтожили бронегруппу РФ и сорвали прорыв оккупантов в Волчанск. В результате огневого воздействия ВСУ две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники были уничтожены.

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