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Потери России по состоянию на 15 апреля: Генштаб обновил данные
Потери россиян в войне растут каждый день.
По состоянию на утро 15 апреля ВСУ уничтожили 935 160 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 935 160 (+1180) человек,
танков ‒ 10629 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22150 (+20) ед,
артиллерийских систем – 26290 (+68) ед,
РСЗО – 1364 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 1132 (+2) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 32691 (+147),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 44339 (+210) ед,
специальная техника – 3801 (+0).
Как сообщалось, ВСУ уничтожили бронегруппу РФ и сорвали прорыв оккупантов в Волчанск. В результате огневого воздействия ВСУ две вражеские бронемашины и шесть единиц мототехники были уничтожены.
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