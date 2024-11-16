Потери России по состоянию на 16 ноября: Генштаб обновил данные

За сутки оккупанты потеряли еще 8 танков, 26 бронированных машин и 28 артсистем.
По состоянию на утро 16 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 719 240 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1650 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 719240 (+1650) человек,
- танков ‒ 9338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18994 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 20520 (+28) ед,
- РСЗО – 1252 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 999 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18914 (+28),
- крылатые ракеты ‒ 2641 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29236 (+69) ед,
- специальная техника – 3651 (+6).
Ранее сообщалось, что в РФ были замечены первые дальнобойные САУ из КНДР.
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