Потери России по состоянию на 16 ноября: Генштаб обновил данные

За сутки оккупанты потеряли еще 8 танков, 26 бронированных машин и 28 артсистем.

По состоянию на утро 16 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 719 240 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1650 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 719240 (+1650) человек,

танков ‒ 9338 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18994 (+26) ед,

артиллерийских систем – 20520 (+28) ед,

РСЗО – 1252 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 999 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18914 (+28),

крылатые ракеты ‒ 2641 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 29236 (+69) ед,

специальная техника – 3651 (+6).

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее сообщалось, что в РФ были замечены первые дальнобойные САУ из КНДР.

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