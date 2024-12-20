Потери России по состоянию на 20 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено много российской техники.
По состоянию на утро 20 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 770 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 2200 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в сводке Генштаба.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 770 420 (+2200) человек,
- танков ‒ 9584 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19823 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 21220 (+42) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1027 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20600 (+79),
- крылатые ракеты ‒ 2943 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31793 (+115) ед,
- специальная техника – 3662 (+6).
Напомним, член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о потерях солдат армии Северной Кореи в Курской области. По меньшей мере, сто военных КНДР, дислоцированных в РФ, погибли.
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