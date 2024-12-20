По состоянию на утро 20 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 770 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 2200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в сводке Генштаба.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 770 420 (+2200) человек,

танков ‒ 9584 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19823 (+24) ед,

артиллерийских систем – 21220 (+42) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1027 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20600 (+79),

крылатые ракеты ‒ 2943 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31793 (+115) ед,

специальная техника – 3662 (+6).

Напомним, член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о потерях солдат армии Северной Кореи в Курской области. По меньшей мере, сто военных КНДР, дислоцированных в РФ, погибли.

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