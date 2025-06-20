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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России по состоянию на 20 июня: Генштаб обновил данные

Россияне активно теряют технику и личный состав на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

По состоянию на утро 20 июня уничтожено 1009330 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1009 330 (+1090) человек

  • танков — 10954 (+3)

  • боевых бронированных машин — 22860 (+7)

  • артиллерийских систем — 29374 (+46)

  • РСЗО — 1421 (+1)

  • средства ПВО — 1188 (+1)

  • самолетов — 416

  • вертолетов — 337

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 41299 (+70)

  • крылатые ракеты — 3369

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52501 (+81)

  • специальная техника — 3920 (+2)

Напомним, украинские военные атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России — откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов». Там были поражены два вражеских военных самолета.

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