- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 20 июня: Генштаб обновил цифры
Россияне стремительно теряют технику и личный состав на фронте.
По состоянию на утро 20 июня уничтожено 1010390 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 21.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1010390 (+1060) человек
танков — 10955 (+1)
боевых бронированных машин — 22865 (+5)
артиллерийских систем — 29393 (+19)
РСЗО — 1421
средства ПВО — 1188
самолетов — 416
вертолетов — 337
БпЛА оперативно-тактического уровня — 41422 (+123)
крылатые ракеты — 3369
корабли / катера — 28 ед
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн / — 52617 (+116)
специальная техника — 3920 (+0)
Напомним, украинские военные атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России — откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов». Там были поражены два вражеских военных самолета.