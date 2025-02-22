Потери России по состоянию на 22 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 866 тысяч солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 866 000 (+1140) человек,

танков ‒ 10161 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21139 (+9) ед,

артиллерийских систем – 23528 (+66) ед,

РСЗО – 1295 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1080 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 38234 (+139) ед,

специальная техника – 3754 (+1).

Как сообщалось, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал "совершенно свою ошибку" в должности главнокомандующего. По его словам, в начале войны украинское командование недооценило готовность Кремля идти на огромные потери ради достижения своей цели.

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