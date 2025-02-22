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Потери России по состоянию на 22 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 22 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 22 февраля 2025 уничтожено 866 тысяч российских солдат. / Фото: Associated Press

Уничтожены многие российские техники.

По состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 866 тысяч солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 866 000 (+1140) человек,
  • танков ‒ 10161 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21139 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 23528 (+66) ед,
  • РСЗО – 1295 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1080 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26311 (+155),
  • крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 38234 (+139) ед,
  • специальная техника – 3754 (+1).

Как сообщалось, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал "совершенно свою ошибку" в должности главнокомандующего. По его словам, в начале войны украинское командование недооценило готовность Кремля идти на огромные потери ради достижения своей цели.

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