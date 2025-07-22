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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России по состоянию на 22 июля: Генштаб обновил данные

За сутки оккупанты потеряли 43 артсистемы и 18 ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России в войне

Потери России в войне / © Associated Press

По состоянию на утро 22 июля ВСУ уничтожили 1 044 250 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 044 250 (+1090) человек,

  • танков – 11038 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23035 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 30680 (+43) ед

  • РСЗО – 1445 (+1) ед

  • средства ПВО – 1199 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47437 (+256)

  • крылатые ракеты – 3533 (+18)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подлодки - 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 55953 (+94)

  • специальная техника – 3935 (+1).

Напомним, ликвидация вражеских диверсионных групп в Покровске , которые прорвались в город еще в субботу, 19 июля, продолжается до сих пор.

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