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Потери России по состоянию на 22 июля: Генштаб обновил данные
За сутки оккупанты потеряли 43 артсистемы и 18 ракет.
По состоянию на утро 22 июля ВСУ уничтожили 1 044 250 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 044 250 (+1090) человек,
танков – 11038 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23035 (+7) ед
артиллерийских систем – 30680 (+43) ед
РСЗО – 1445 (+1) ед
средства ПВО – 1199 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 47437 (+256)
крылатые ракеты – 3533 (+18)
корабли/катера – 28 (+0)
подлодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 55953 (+94)
специальная техника – 3935 (+1).
Напомним, ликвидация вражеских диверсионных групп в Покровске , которые прорвались в город еще в субботу, 19 июля, продолжается до сих пор.