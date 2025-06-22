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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России по состоянию на 22 июня: в Генштабе обновили данные

Россияне снова теряют технику и личный состав на войне.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

По состоянию на утро 22 июня, украинская армия уничтожила 1011490 личного состава армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано 1100 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 22.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1011490 (+1100)

  • танков — 10964 (+9) ед

  • боевых бронированных машин — 22867 (+2) ед

  • артиллерийских систем — 29432 (+39) ед

  • РСЗО — 1421 (+0) ед

  • средства ПВО — 1188 (+0) ед

  • самолетов — 416 (+0) ед

  • вертолетов — 337 (+0) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 41579 (+157)

  • крылатые ракеты — 3376 (+7)

  • корабли / катера — 28 (+0) ед

  • подводные лодки — 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн / — 52734 (+117) ед

  • специальная техника — 3920 (+0)

Напомним, поздно вечером 21 июня в Сумской области снова раздались взрывы — обстрелы подверглась Сумская община. Атака произошла после 23:00. По предварительной информации, враг нанес удар по окрестностям Сум — в Заречном районе.

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Дата публикации
Количество просмотров
429
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