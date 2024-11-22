Потери России по состоянию на 22 ноября: Генштаб обновил данные

У врага большие потери техники.
По состоянию на утро 22 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 728 300 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 728 300 (+1050) человек,
- танков ‒ 9399 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19156 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 20736 (+5) ед,
- РСЗО – 1254 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1004 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19260 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 2764 (+8),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29777 (+32) ед,
- специальная техника – 3675 (+1).
Как сообщалось, Россия вывела у моря корабли с "Калибрами". Общий залп – 39 ракет.