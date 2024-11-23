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Потери России по состоянию на 23 ноября: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 23 ноября: Генштаб обновил данные

Фото: Associated Press

оккупанты потеряли немало техники. В частности, 105 БпЛА и 24 артсистемы.

По состоянию на утро 23 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 729 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1420 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 729 720 (+1420) человек,
  • танков ‒ 9419 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19192 (+36) ед,
  • артиллерийских систем — 20760 (+24) ед,
  • РСЗО – 1254 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1004 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19365 (+105),
  • крылатые ракеты ‒ 2764 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 29850 (+73) ед,
  • специальная техника – 3678 (+3).

Как сообщалось, по информации Сеула, войска КНДР присоединились к десантникам и уже воюют в Курской области.

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