Потери России по состоянию на 23 ноября: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли немало техники. В частности, 105 БпЛА и 24 артсистемы.
По состоянию на утро 23 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 729 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1420 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 729 720 (+1420) человек,
- танков ‒ 9419 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19192 (+36) ед,
- артиллерийских систем — 20760 (+24) ед,
- РСЗО – 1254 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1004 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 19365 (+105),
- крылатые ракеты ‒ 2764 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29850 (+73) ед,
- специальная техника – 3678 (+3).
Как сообщалось, по информации Сеула, войска КНДР присоединились к десантникам и уже воюют в Курской области.
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