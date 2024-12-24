Потери России по состоянию на 24 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 24 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 777 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1630 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 777 720 (+1630) человек,
- танков ‒ 9624 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19915 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 21323 (+10) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1030 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20834 (+44),
- крылатые ракеты ‒ 2948 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32086 (+47) ед,
- специальная техника – 3667 (+3).
Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог сравнил потери России и Украины в войне.
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