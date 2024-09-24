Потери России по состоянию на 24 сентября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 24 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 645 150 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ в войне:

личного состава – около 645 150 (+1400) человек,

танков ‒ 8800 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17292 (+40) ед,

артиллерийских систем – 18475 (+61) ед,

РСЗО – 1198 (+1) ед,

средства ПВО – 952 (+3) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 15764 (+65),

крылатые ракеты ‒ 2595 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25175 (+73) ед,

специальная техника – 3155 (+10).

Как сообщалось, WSJ опубликовало статью о 80 тысячах погибших украинских военных в войне. Между тем, оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 тыс., а раненых – около 400 тыс. человек.

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