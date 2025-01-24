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Потери России по состоянию на 24 января: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 24 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на 24 января 2025 года уничтожено 826 820 солдат РФ. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли немало техники.

По состоянию на утро 24 января ВСУ уничтожили 826 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава ‒ около/ 826 820 (+1500) человек/persons,
  • танков ‒ 9852 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20508 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 22295 (+39) ед,
  • РСЗО – 1263 (+1) ед,
  • средства ПВО – 1050 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23162 (+51),
  • крылатые ракеты – 3051 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34992 (+87) ед,
  • специальная техника – 3715 (+1).

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал новое количество потерь Украины и России в войнеРанее он сообщал о миллионе ликвидированных россиян и 700 тысячах погибших бойцов ВСУ.

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