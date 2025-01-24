Потери России по состоянию на 24 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 24 января ВСУ уничтожили 826 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава ‒ около/ 826 820 (+1500) человек/persons,

танков ‒ 9852 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20508 (+11) ед,

артиллерийских систем – 22295 (+39) ед,

РСЗО – 1263 (+1) ед,

средства ПВО – 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23162 (+51),

крылатые ракеты – 3051 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 34992 (+87) ед,

специальная техника – 3715 (+1).

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал новое количество потерь Украины и России в войне. Ранее он сообщал о миллионе ликвидированных россиян и 700 тысячах погибших бойцов ВСУ.

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