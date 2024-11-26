Потери России по состоянию на 26 ноября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 26 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 733 830 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 733 830 (+1480) человек,

танков ‒ 9435 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19256 (+20) ед,

артиллерийских систем — 20806 (+19) ед,

РСЗО – 1254 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1004 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 19552 (+72),

крылатые ракеты ‒ 2765 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30042 (+94) ед,

специальная техника – 3683 (+2).

Напомним, издание The New York Times писало о том, что российская армия терпит потери, но ежедневно пополняется. В октябре количество убитых и раненых русских военных стало самым большим с начала полномасштабного вторжения.

Читайте также:

Ракеты ATACMS в действии: под прицел попал военный аэродром в Курске