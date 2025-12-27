- Дата публикации
Потери России по состоянию на 27 декабря: Генштаб обновил данные
За сутки уничтожены еще пять российских танков и 33 артсистемы.
По состоянию на утро 27 декабря ВСУ уничтожили 1 203 310 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек
танков – 11 464 (+5) ед.
боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.
артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.
РСЗО – 1 579 (+0) ед.
средства ПВО – 1264 (+0) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.
крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.
корабли/катера – 28 (+0) ед.
подлодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.
специальная техника – 4029 (+0) ед.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует бросить на войну против Украины в 2026-м еще тысячи человек. По его данным, мобилизационный план россиян – набрать 409 тысяч человек. К слову, в этом году Кремль ставил целью привлечь в ряды оккупационной армии 403 тысяч человек и ему это удалось.