Потери России по состоянию на 27 декабря: Генштаб обновил данные

Потери РФ в войне снова выросли. / © Associated Press

По состоянию на утро 27 декабря ВСУ уничтожили 1 203 310 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек

танков – 11 464 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.

артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.

РСЗО – 1 579 (+0) ед.

средства ПВО – 1264 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.

крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.

специальная техника – 4029 (+0) ед.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует бросить на войну против Украины в 2026-м еще тысячи человек. По его данным, мобилизационный план россиян – набрать 409 тысяч человек. К слову, в этом году Кремль ставил целью привлечь в ряды оккупационной армии 403 тысяч человек и ему это удалось.

