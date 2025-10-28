- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 716
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 28 октября: Генштаб обновил данные
Уничтожено еще шесть российских танков и 8 артсистем.
По состоянию на 28 октября 2025 года, общие боевые потери российских войск ориентировочно составили 1 137 850 человек. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 060 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 137 850 (+1 060) человек
танков — 11 299 (+6) ед
боевых бронированных машин — 23 508 (+28) ед
артиллерийских систем — 34 044 (+8) ед
РСЗО — 1 529 (+2) ед
средства ПВО — 1 230 (+0) ед
самолетов — 428 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 (+108)
крылатые ракеты — 3 880 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 65 786 (+131)
специальная техника — 3 984 (+3).
Напомним, 27 октября известный Z-блогер опубликовал прощальный пост с фото российского Ка-52, намекая на потерю боевого вертолета.