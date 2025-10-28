ТСН в социальных сетях

Потери России по состоянию на 28 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожено еще шесть российских танков и 8 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Потери оккупантов

Потери оккупантов / © Associated Press

По состоянию на 28 октября 2025 года, общие боевые потери российских войск ориентировочно составили 1 137 850 человек. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 060 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 137 850 (+1 060) человек

  • танков — 11 299 (+6) ед

  • боевых бронированных машин — 23 508 (+28) ед

  • артиллерийских систем — 34 044 (+8) ед

  • РСЗО — 1 529 (+2) ед

  • средства ПВО — 1 230 (+0) ед

  • самолетов — 428 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 (+108)

  • крылатые ракеты — 3 880 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 786 (+131)

  • специальная техника — 3 984 (+3).

Потери оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Потери оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, 27 октября известный Z-блогер опубликовал прощальный пост с фото российского Ка-52, намекая на потерю боевого вертолета.

