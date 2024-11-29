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Потери России по состоянию на 29 ноября: Генштаб обновил данные

Потери России по состоянию на 29 ноября: Генштаб обновил данные

По состоянию на 29 ноября уничтожено около 739 тысяч россиян. / Фото: Associated Press

Враг потерял много техники.

По состоянию на утро 29 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 738 660 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидирован еще 2030 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 738 660 (+2030) человек,
  • танков ‒ 9458 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19339 (+33) ед,
  • артиллерийских систем — 20886 (+34) ед,
  • РСЗО – 1255 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1006 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19750 (+89),
  • крылатые ракеты ‒ 2851 (+86),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30272 (+86) ед,
  • специальная техника – 3700 (+3).

Как сообщалось, Forbes опубликовало материал о том, что в РФ "наконец-то заканчиваются люди". Отмечается, что сентябрь был самым кровавым месяцем для россиян, октябрь – не намного лучше. В последние месяцы суточное количество убитых и раненых оккупантов часто превышало 1500 человек.

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