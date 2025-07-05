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Потери России по состоянию на 5 июля: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику и личный состав на поле боя. В сутки — минус 1050 солдат.
По состоянию на утро 5 июля ВСУ уничтожили 1 025 260 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — 1025260 (+1050) человек
танков — 10990 (+2)
боевых бронированных машин — 22953 (+7)
артиллерийских систем — 29921 (+56)
РСЗО — 1428
средства ПВО — 1191
самолетов — 420
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 43609 (+306)
крылатые ракеты — 3439 (+3)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 54148 (+149)
специальная техника — 3925 (+0)
Ранее сообщалось, что бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы. Они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.