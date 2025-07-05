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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России по состоянию на 5 июля: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику и личный состав на поле боя. В сутки — минус 1050 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

По состоянию на утро 5 июля ВСУ уничтожили 1 025 260 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — 1025260 (+1050) человек

  • танков — 10990 (+2)

  • боевых бронированных машин — 22953 (+7)

  • артиллерийских систем — 29921 (+56)

  • РСЗО — 1428

  • средства ПВО — 1191

  • самолетов — 420

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 43609 (+306)

  • крылатые ракеты — 3439 (+3)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 54148 (+149)

  • специальная техника — 3925 (+0)

Ранее сообщалось, что бойцы ССО нанесли потери армии РФ вблизи границы. Они уничтожили целую вражескую группу, которая пыталась попасть в Украину.

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