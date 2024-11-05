Потери России по состоянию на 5 ноября: Генштаб обновил данные

Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на утро 5 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 701 650солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1260 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 701 650 (+1260) человек,
- танков ‒ 9208 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18581 (+43) ед,
- артиллерийских систем – 20150 (+29) ед,
- РСЗО – 1245 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 996 (+2) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18309 (+29),
- крылатые ракеты ‒ 2631 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн (+41) ед,
- специальная техника – 3587 (+0).
Как сообщалось, российская армия понесла рекордные потери в октябре — 41 980 человек. Причина – усиление наступления российской оккупационной армии в течение прошлого месяца.
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