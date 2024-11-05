Потери России по состоянию на 5 ноября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 5 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 701 650солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1260 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 701 650 (+1260) человек,

танков ‒ 9208 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18581 (+43) ед,

артиллерийских систем – 20150 (+29) ед,

РСЗО – 1245 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 996 (+2) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18309 (+29),

крылатые ракеты ‒ 2631 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн (+41) ед,

специальная техника – 3587 (+0).

Как сообщалось, российская армия понесла рекордные потери в октябре — 41 980 человек. Причина – усиление наступления российской оккупационной армии в течение прошлого месяца.

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