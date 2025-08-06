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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России по состоянию на 6 августа: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют и технику. В частности, более полусотни артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ

За минувшие сутки русские войска потеряли более тысячи солдат. / © Associated Press

По состоянию на утро 6 августа ВСУ уничтожили 1 059 270 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 059 270 (+1010) человек,

  • танков – 11072 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23091 (+0) ед

  • артиллерийских систем – 31133 (+52) ед

  • РСЗО / MLRS – 1455 (+3) ед

  • средства ПВО – 1203 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49767 (+147)

  • крылатые ракеты – 3555 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 57475 (+138)

  • специальная техника – 3936 (+1).

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает свою группировку войск на 9 тысяч человек ежемесячно. Руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. По информации главкома, в июле потери РФ составили более 33,2 тысяч человек.

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