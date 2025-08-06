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Потери России по состоянию на 6 августа: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют и технику. В частности, более полусотни артсистем.
По состоянию на утро 6 августа ВСУ уничтожили 1 059 270 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 059 270 (+1010) человек,
танков – 11072 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23091 (+0) ед
артиллерийских систем – 31133 (+52) ед
РСЗО / MLRS – 1455 (+3) ед
средства ПВО – 1203 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 49767 (+147)
крылатые ракеты – 3555 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 57475 (+138)
специальная техника – 3936 (+1).
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает свою группировку войск на 9 тысяч человек ежемесячно. Руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. По информации главкома, в июле потери РФ составили более 33,2 тысяч человек.