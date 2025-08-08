ТСН в социальных сетях

Потери России по состоянию на 8 августа: Генштаб обновил данные

Армия захватчиков потеряла еще семь танков и 52 артсистемы.

Потери РФ

По состоянию на 8 августа 2025 уничтожено еще более тысячи россиян. / © Associated Press

По состоянию на утро 8 августа ВСУ уничтожили 1 061 350 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 061 350 (+1040) человек,

  • танков – 11083 (+7) ед

  • боевых бронированных машин – 23102 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 31232 (+52) ед

  • РСЗО – 1456 (+0) ед

  • средства ПВО – 1203 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50168 (+238)

  • крылатые ракеты – 3555 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 57731 (+126)

  • специальная техника – 3936 (+0)

Как сообщалось, спецподразделение ГУР уничтожило сотни оккупантов в тылу врага на Сумщине. Рейда в тыл врага совершили бойцы элитного подразделения "Тимур". По данным разведки, по меньшей мере 334 военнослужащих РФ погибли и более 550 получили ранения.

