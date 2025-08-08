- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 8 августа: Генштаб обновил данные
Армия захватчиков потеряла еще семь танков и 52 артсистемы.
По состоянию на утро 8 августа ВСУ уничтожили 1 061 350 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 061 350 (+1040) человек,
танков – 11083 (+7) ед
боевых бронированных машин – 23102 (+7) ед
артиллерийских систем – 31232 (+52) ед
РСЗО – 1456 (+0) ед
средства ПВО – 1203 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 50168 (+238)
крылатые ракеты – 3555 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 57731 (+126)
специальная техника – 3936 (+0)
Как сообщалось, спецподразделение ГУР уничтожило сотни оккупантов в тылу врага на Сумщине. Рейда в тыл врага совершили бойцы элитного подразделения "Тимур". По данным разведки, по меньшей мере 334 военнослужащих РФ погибли и более 550 получили ранения.