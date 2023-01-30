Потери России приближаются к 127 тыс.: ВСУ за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 490 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Так, с 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года ВСУ уничтожили 126 650 солдат армии Российской Федерации. Данные уточняются:

личного состава – около 126 650 (+490) человек ликвидировано;

танков ‒ 3201 (+4) ед;

боевых бронированных машин – (+3) ед;

артиллерийских систем – 2196 (+1) ед;

РСЗО — 453 (+0) ед;

средства ПВО – 221 (+0) ед;

самолетов – 293 (+0) ед;

вертолетов — 284 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0);

крылатые ракеты – 796 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4) ед;

специальная техника – 199 (+0).

Война России против Украины

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля 2022 года. Сейчас самые ожесточенные бои идут на Донецком направлении.

Так, силы ЧВК "Вагнер" ​​в Бахмуте не добились значительных успехов после того, как ВСУ отошли от Соледара на заранее подготовку позиции "для сохранения жизни личного состава".

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, потери российской армии на Донбассе в 7 раз превышают потери Вооруженных сил Украины.

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