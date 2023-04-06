Потери России приближаются к 177 тысячам: уничтожено еще 390 вражеских солдат

С 24 февраля 2022-го по 6 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 176 630 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 390 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 176 630 (+390) человек ликвидировано,

танков — 3631 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,

РСЗО — 532 (+0) ед,

средства ПВО — 281 (+1) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 292 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1) ед,

специальная техника – 302 (+3).

Напомним, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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