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Потери России приближаются к 177 тысячам: уничтожено еще 390 вражеских солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
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Потери России приближаются к 177 тысячам: уничтожено еще 390 вражеских солдат

Фото: Associated Press

Уничтожено одно средство ПВО.

С 24 февраля 2022-го по 6 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 176 630 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 390 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 176 630 (+390) человек ликвидировано,
  • танков — 3631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,
  • РСЗО — 532 (+0) ед,
  • средства ПВО — 281 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1) ед,
  • специальная техника – 302 (+3).

Напомним, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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Дата публикации
Просмотры
748
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