- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 400
- Время на прочтение
- 1 мин
Сбитый самолет и более 1000 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 5 декабря они достигли 1178610 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 178 610 (+1 240) человек
танков — 11 396
боевых бронированных машин — 23 686 (+1)
артиллерийских систем — 34 843 (+34)
РСЗО — 1 558 (+2)
средства ПВО — 1 253
самолетов — 431 (+1)
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 900 (+424)
крылатые ракеты — 4 024
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 68 907 (+94)
специальная техника — 4 014 (+2)
Напомним, Силы обороны поразили ключевое химическое предприятие ВПК РФ в Ставропольском крае.