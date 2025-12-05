ТСН в социальных сетях

Война
400
Сбитый самолет и более 1000 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 5 декабря они достигли 1178610 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 178 610 (+1 240) человек

  • танков — 11 396

  • боевых бронированных машин — 23 686 (+1)

  • артиллерийских систем — 34 843 (+34)

  • РСЗО — 1 558 (+2)

  • средства ПВО — 1 253

  • самолетов — 431 (+1)

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 900 (+424)

  • крылатые ракеты — 4 024

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 68 907 (+94)

  • специальная техника — 4 014 (+2)

Напомним, Силы обороны поразили ключевое химическое предприятие ВПК РФ в Ставропольском крае.

Следующая публикация

