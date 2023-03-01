Потери России в Украине достигли исторического рекорда со времен Второй мировой: цифра ошеломляющая

В первый год войны Россия ежемесячно теряла в Украине примерно от 5000 до 5800 солдат.

Через год потери России в войне против Украины достигли беспрецендентных цифр. Они превысили суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года. Да, РФ в Украине потеряла убитыми и ранеными от 200 до 250 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"В период с февраля 2022 года по февраль 2023 года Россия понесла примерно от 200 000 до 250 000 общих потерь — раненых, убитых и пропавших без вести — в течение первого года войны. Эти оценки потерь также включают регулярную российскую армию, боевиков ополчения и "вагнеровцев". Это количество потерь россиян беспрецедентно для России после Второй мировой войны", — сказано в докладе.

По оценкам аналитиков, количество русских солдат, убитых в Украине в течение первого года войны, вероятно, было больше, чем общее количество русских солдат, убитых в каждой войне, в которой Россия воевала со времен Второй мировой войны вместе взятых . Количество потерь армии РФ в два-пять раз больше, чем количество русских солдат, убитых в Чечне за почти полтора десятилетия. В первый год войны Россия ежемесячно теряла в Украине примерно от 5000 до 5800 солдат.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 марта 2023 г. щагальные боевые потери армии Российской Федерации составляют уже около 149 890 тыс. личного состава. За прошедшие сутки россияне ликвидировали 650 русских солдат.

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