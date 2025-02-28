Потери России в Украине пересекли отметку в 870 тысяч

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 28 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 874 560 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 874 560 (+1060) человек

танков ‒ 10222 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 21234 (+17)

артиллерийских систем – 23847 (+54)

РСЗО – 1303 (+1)

средства ПВО ‒ 1087

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27274 (+172)

крылатые ракеты ‒ 3085

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 38994 (+126)

специальная техника ‒ 3763 (+4)

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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