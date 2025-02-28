Потери России в Украине пересекли отметку в 870 тысяч

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на 28 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 874 560 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 874 560 (+1060) человек
- танков ‒ 10222 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 21234 (+17)
- артиллерийских систем – 23847 (+54)
- РСЗО – 1303 (+1)
- средства ПВО ‒ 1087
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27274 (+172)
- крылатые ракеты ‒ 3085
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 38994 (+126)
- специальная техника ‒ 3763 (+4)
Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.
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