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Потери России в Украине пересекли отметку в 870 тысяч

Потери России в Украине пересекли отметку в 870 тысяч

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 28 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 874 560 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 874 560 (+1060) человек
  • танков ‒ 10222 (+13)
  • боевых бронированных машин ‒ 21234 (+17)
  • артиллерийских систем – 23847 (+54)
  • РСЗО – 1303 (+1)
  • средства ПВО ‒ 1087
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27274 (+172)
  • крылатые ракеты ‒ 3085
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38994 (+126)
  • специальная техника ‒ 3763 (+4)

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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