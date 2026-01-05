ТСН в социальных сетях

Потери России в Украине растут быстрее: детали от Генштаба

Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.

Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на утро 5 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1 212 520 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 212 520 (+990) человек

  • танков — 11 507 (+8)

  • боевых бронированных машин — 23 857 (+2)

  • артиллерийских систем — 35 785 (+29)

  • РСЗО — 1 592 (+2)

  • средства ПВО — 1 268

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 100 564 (+704)

  • крылатые ракеты — 4 137

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 72 945 (+169)

  • специальная техника — 4 036 (+1)

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.

