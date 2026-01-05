- Дата публикации
- Война
- 346
- 1 мин
Потери России в Украине растут быстрее: детали от Генштаба
Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.
По состоянию на утро 5 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1 212 520 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 212 520 (+990) человек
танков — 11 507 (+8)
боевых бронированных машин — 23 857 (+2)
артиллерийских систем — 35 785 (+29)
РСЗО — 1 592 (+2)
средства ПВО — 1 268
самолетов — 434
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 100 564 (+704)
крылатые ракеты — 4 137
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 72 945 (+169)
специальная техника — 4 036 (+1)
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.