Потери России в войне достигли рекордной отметки за две недели — СМИ

Большинство погибших были наемниками ЧВК "Вагнер", однако были и российские офицеры.

За последние две недели зафиксировано рекордное количество россиян, погибших в войне против Украины. Речь идет о поименно установленных погибших.

Об этом сообщают издания "Медиазона" и "Русская служба Би-би-си".

В материале отмечается, что журналисты изданий вместе с волонтерами пытаются с помощью открытых источников установить количество погибших в войне россиян. На сегодняшний день им удалось узнать имена 16 774 ликвидированных в Украине оккупантов.

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А за последние две недели, в период с 24 февраля по 10 марта, список погибших российских захватчиков пополнился 1 638 именами. Это новый рекорд достоверно установленных потерь РФ с начала полномасштабного вторжения, которые агрессор понес за две недели.

Большинство погибших были наемниками ЧВК "Вагнер". Среди ликвидированных были также 11 российских офицеров в звании от подполковника и выше. Среди них оказались два начальника артиллерии 126-й бригады береговой обороны и прикомандированный в армию сотрудник Следственного комитета России.

В то же время авторы материала отмечают, что установленные ими данные не отражают реальный уровень потерь РФ в Украине, который на самом деле значительно выше. В статистике учитывают только тех оккупантов, о чьей гибели стало известно из некрологов в СМИ, из сообщений родных в соцсетях и других открытых источников.

А не попадают в статистику боевики "ЛДНР"; те, кого командование РФ записало как пропавших без вести; те, о чьей гибели нигде не сообщалось публично. Однако уже даже названные журналистами цифры в разы превышают официальные данные российского Минобороны. Оно называет всего около 7 тыс. погибших россиян.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 11 марта, российские потери в войне против Украины достигли отметки 158 тыс.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен еще в середине февраля заявлял о потерях РФ в количестве 200 тыс. бойцов убитыми и ранеными.

Кроме того, по данным мониторинговой группы Oryx, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 1000 танков – это может быть половиной всего довоенного запаса РФ.

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