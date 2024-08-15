Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку

Россияне теряют много техники.
По состоянию на утро 15 августа 2024 года ВСУ уничтожили 595 620 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 595 620 (+1220) человек
- танков ‒ 8484 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 16426 (+24)
- артиллерийских систем – 16868 (+47)
- РСЗО – 1154 (+3)
- средства ПВО – 922 (+1)
- самолетов – 367 (+1)
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13598 (+50)
- крылатые ракеты ‒ 2428 (+2)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 22775 (+65)
- специальная техника ‒ 2813
Как сообщалось, на Покровском направлении обезвредили 234 оккупантов, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта.