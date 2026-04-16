Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют на поле боя и технику.
По состоянию на 16 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 315 070 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага на 16 апреля 2026:
личного состава - около 1 315 070 (+1 100) человек/persons
танков - 11 866 (+2) ед.
боевых бронированных машин - 24 391 (+1) ед.
артиллерийских систем - 40 046 (+43) ед.
РСЗО - 1 738 (+2) ед.
средства ПВО - 1347 (+1) ед.
самолетов - 435 (+0) ед.
вертолетов - 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 240 598 (+1 357) ед.
крылатые ракеты - 4537 (+20) ед.
корабли / катера - 33 (+0) ед.
подводные лодкиs - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 89 761 (+208) ед.
специальная техника - 4 126 (+1) ед.
Напомним, глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что сотни оккупантов погибают за каждый километр территории Украины — 254 военных. Более того — Донецкой области эта цифра выше — в среднем 428 оккупантов.