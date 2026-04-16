ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют на поле боя и технику.

Автор публикации
Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на 16 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 315 070 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1100 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага на 16 апреля 2026:

  • личного состава - около 1 315 070 (+1 100) человек/persons

  • танков - 11 866 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин - 24 391 (+1) ед.

  • артиллерийских систем - 40 046 (+43) ед.

  • РСЗО - 1 738 (+2) ед.

  • средства ПВО - 1347 (+1) ед.

  • самолетов - 435 (+0) ед.

  • вертолетов - 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 240 598 (+1 357) ед.

  • крылатые ракеты - 4537 (+20) ед.

  • корабли / катера - 33 (+0) ед.

  • подводные лодкиs - 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны - 89 761 (+208) ед.

  • специальная техника - 4 126 (+1) ед.

Напомним, глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что сотни оккупантов погибают за каждый километр территории Украины — 254 военных. Более того — Донецкой области эта цифра выше — в среднем 428 оккупантов.

Дата публикации
Количество просмотров
367
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie