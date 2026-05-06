Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные
Оккупанты теряют не только личный состав, но и технику.
По состоянию на 6 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 337 170 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 337 170 (+1 050) человек
танков — 11 918 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 515 (+5) ед.
артиллерийских систем — 41 478 (+92) ед.
РСЗО — 1 775 (+5) ед.
средства ПВО — 1363 (+2) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 352 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1332 (+12) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 276 061 (+2 031) ед.
крылатые ракеты — 4585 (+1) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 94 312 (+282) ед.
специальная техника — 4 170 (+0) ед.
Напомним, РФ забирает боеспособные части из передовой ради репетиций до 9 мая. По данным агентов движения АТЕШ, на Константиновском направлении (в частности в 4-й ОМБр и 103-м мотострелковом полку) наблюдается массовый вывод профессиональных военных в тыл.