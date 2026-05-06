Война
540
1 мин

Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют не только личный состав, но и технику.

Елена Капник
Потери России.

Потери России / © Associated Press

По состоянию на 6 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 337 170 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 337 170 (+1 050) человек

  • танков — 11 918 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 515 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 41 478 (+92) ед.

  • РСЗО — 1 775 (+5) ед.

  • средства ПВО — 1363 (+2) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1332 (+12) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 276 061 (+2 031) ед.

  • крылатые ракеты — 4585 (+1) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 94 312 (+282) ед.

  • специальная техника — 4 170 (+0) ед.

Напомним, РФ забирает боеспособные части из передовой ради репетиций до 9 мая. По данным агентов движения АТЕШ, на Константиновском направлении (в частности в 4-й ОМБр и 103-м мотострелковом полку) наблюдается массовый вывод профессиональных военных в тыл.

