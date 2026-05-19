Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные

Потери России в войне / © Associated Press

По состоянию на 19 мая уничтожено 1 351 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 351 150 (+1 140) человек

танков — 11 940 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 584 (+1) ед.

артиллерийских систем — 42 340 (+78) ед.

РСЗО — 1 792 (+0) ед.

средства ПВО — 1386 (+0) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы — 1426 (+11) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142) ед.

крылатые ракеты — 4 632 (+4) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 97 600 (+262) ед.

специальная техника — 4 202 (+2) ед.

Как сообщалось, на днях Силы обороны нанесли серию мощных ударов по военным объектам вражеской армии в РФ и на оккупированных территориях. В частности, ВСУ уничтожили российские суда в Ейске, расположенном в Краснодарском крае РФ. Был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

