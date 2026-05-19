ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные

оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, более двух тысяч беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Потери России в войне

Потери России в войне / © Associated Press

По состоянию на 19 мая уничтожено 1 351 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 351 150 (+1 140) человек

  • танков — 11 940 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 584 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 42 340 (+78) ед.

  • РСЗО — 1 792 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1386 (+0) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземные робототехнические комплексы — 1426 (+11) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142) ед.

  • крылатые ракеты — 4 632 (+4) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 97 600 (+262) ед.

  • специальная техника — 4 202 (+2) ед.

Как сообщалось, на днях Силы обороны нанесли серию мощных ударов по военным объектам вражеской армии в РФ и на оккупированных территориях. В частности, ВСУ уничтожили российские суда в Ейске, расположенном в Краснодарском крае РФ. Был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie