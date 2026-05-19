Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку: Генштаб обновил данные
оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, более двух тысяч беспилотников.
По состоянию на 19 мая уничтожено 1 351 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 351 150 (+1 140) человек
танков — 11 940 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 584 (+1) ед.
артиллерийских систем — 42 340 (+78) ед.
РСЗО — 1 792 (+0) ед.
средства ПВО — 1386 (+0) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземные робототехнические комплексы — 1426 (+11) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142) ед.
крылатые ракеты — 4 632 (+4) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 97 600 (+262) ед.
специальная техника — 4 202 (+2) ед.
Как сообщалось, на днях Силы обороны нанесли серию мощных ударов по военным объектам вражеской армии в РФ и на оккупированных территориях. В частности, ВСУ уничтожили российские суда в Ейске, расположенном в Краснодарском крае РФ. Был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.