- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России в войне превысили миллион 188 тысяч человек – Генштаб
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 14 декабря они достигли 1 188 490. В сутки ВСУ ликвидировали 710 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 188 490 (+710) человек
танков — 11 410 (+1)
боевых бронированных машин AFVs — 23 721 (+7)
артиллерийских систем — 35 041 (+9)
РСЗО — 1 567
средства ПВО — 1 259 (+1)
самолетов — 432
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 90 124 (+440)
крылатые ракеты — 4 073 (+13)
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 69 798 (+81)
специальная техника — 4 026
Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.