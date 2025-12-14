ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне превысили миллион 188 тысяч человек – Генштаб

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 14 декабря они достигли 1 188 490. В сутки ВСУ ликвидировали 710 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 188 490 (+710) человек

  • танков — 11 410 (+1)

  • боевых бронированных машин AFVs — 23 721 (+7)

  • артиллерийских систем — 35 041 (+9)

  • РСЗО — 1 567

  • средства ПВО — 1 259 (+1)

  • самолетов — 432

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 90 124 (+440)

  • крылатые ракеты — 4 073 (+13)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 798 (+81)

  • специальная техника — 4 026

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.

Дата публикации
Количество просмотров
266
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie