Потери России в войне превысили миллион 188 тысяч человек – Генштаб

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 14 декабря они достигли 1 188 490. В сутки ВСУ ликвидировали 710 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 188 490 (+710) человек

танков — 11 410 (+1)

боевых бронированных машин AFVs — 23 721 (+7)

артиллерийских систем — 35 041 (+9)

РСЗО — 1 567

средства ПВО — 1 259 (+1)

самолетов — 432

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 90 124 (+440)

крылатые ракеты — 4 073 (+13)

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны — 69 798 (+81)

специальная техника — 4 026

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.