Потери России в войне приближаются к 150 тыс.: за сутки ликвидировано еще 650 оккупантов

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 650 российских солдат. Общие боевые потери армии Российской Федерации составляют уже около 149 890 тыс. личного состава.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери оккупантов с 24 февраля 2022 года до 1 марта 2023 года составляют:

личного состава – около 149890 (+650) человек ликвидировано;

танков ‒ 3395 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 6638 (+8) ед;

артиллерийских систем – 2393 (+10) ед;

РСЗО – 479 (+1) ед;

средства ПВО – 247 (+0) ед;

самолетов – 300 (+0) ед;

вертолетов – 288 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);

крылатые ракеты – 873 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5257 (+5) ед;

специальная техника – 230 (+0).

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анна Маляр, в Бахмуте враг сконцентрировал свои ключевые усилия, поскольку имеет цель выйти на границы Донецкой области. Россияне преобладают численно, но и потери у них велики.

Читайте также: