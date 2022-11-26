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Потери России в войне приближаются к 86 тысячам: ВСУ за сутки ликвидировали еще 560 оккупантов

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1463
Время на прочтение
1 мин
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Потери России в войне приближаются к 86 тысячам: ВСУ за сутки ликвидировали еще 560 оккупантов

Фото: Associated Press

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 560 оккупантов и вражескую технику.

По состоянию на 26 ноября, общие боевые потери среди личного состава России составляют около 86 710 человек. Данные уточняются.

Об этом 26 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 26.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 560 человек ликвидированы;
  • танков ‒ 2901 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 5848 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 1896 (+1) ед;
  • РСЗО – 395 (+0) ед;
  • средства ПВО – 209 (+0) ед;
  • самолетов – 278 (+0) ед;
  • вертолетов – 261 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1);
  • крылатые ракеты – 531 (+0);
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4406 (+2) ед;
  • специальная техника – 163 (+0).

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Дата публикации
Просмотры
1463
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