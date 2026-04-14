ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
279
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне приблизились к новой психологической отметке: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику. В частности, за сутки у них минус 38 артсистем и почти 2,5 тыс. БпЛА.

Автор публикации
Елена Капник
Потери РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 14 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 312 960 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 312 960 (+820) человек

  • танков — 11 863 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 389 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 39 953 (+38) ед.

  • РСЗО — 1 732 (+4) ед.

  • средства ПВО — 1346 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459) ед.

  • крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 89 300 (+201) ед.

  • специальная техника — 4 123 (+0) ед.

Как сообщалось, во время объявленного режима прекращения огня Пасхального перемирия россияне убили своих. Оккупанты атаковали безоружных бойцов во время эвакуации с передовых позиций во Временном Яру. Нарушители перемирия не знали, что наносят удар FPV-дронам по своим.

Дата публикации
Количество просмотров
279
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie