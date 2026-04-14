Потери России в войне приблизились к новой психологической отметке: Генштаб обновил данные

Потери РФ в войне.

По состоянию на 14 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 312 960 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 312 960 (+820) человек

танков — 11 863 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 389 (+3) ед.

артиллерийских систем — 39 953 (+38) ед.

РСЗО — 1 732 (+4) ед.

средства ПВО — 1346 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459) ед.

крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 89 300 (+201) ед.

специальная техника — 4 123 (+0) ед.

Как сообщалось, во время объявленного режима прекращения огня Пасхального перемирия россияне убили своих. Оккупанты атаковали безоружных бойцов во время эвакуации с передовых позиций во Временном Яру. Нарушители перемирия не знали, что наносят удар FPV-дронам по своим.