Потери России в войне приблизились к новой психологической отметке: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику. В частности, за сутки у них минус 38 артсистем и почти 2,5 тыс. БпЛА.
По состоянию на 14 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 312 960 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 820 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 312 960 (+820) человек
танков — 11 863 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 389 (+3) ед.
артиллерийских систем — 39 953 (+38) ед.
РСЗО — 1 732 (+4) ед.
средства ПВО — 1346 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459) ед.
крылатые ракеты — 4517 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 89 300 (+201) ед.
специальная техника — 4 123 (+0) ед.
Как сообщалось, во время объявленного режима прекращения огня Пасхального перемирия россияне убили своих. Оккупанты атаковали безоружных бойцов во время эвакуации с передовых позиций во Временном Яру. Нарушители перемирия не знали, что наносят удар FPV-дронам по своим.