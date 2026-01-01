- Дата публикации
- Война
- 113
- 1 мин
Потери России в войне против Украины: минус еще 1000 оккупантов
Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.
По состоянию на утро 1 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1208970 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 208 970 (+1 060) человек
танков — 11 488 (+7)
боевых бронированных машин — 23 849 (+4)
артиллерийских систем — 35 678 (+36)
РСЗО — 1 587 (+1)
средства ПВО — 1 266
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 98 453 (+769)
крылатые ракеты — 4 136
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 72 418 (+171)
специальная техника — 4 035
Как сообщало издание BBC, потери РФ растут рекордными темпами в течение последних 10 месяцев 2025-го. По оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.