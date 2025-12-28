Потери России в войне против Украины: минус еще 1200 оккупантов

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на утро 28 декабря ВСУ ликвидировали 1 204 510 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 204 510 (+1 200) человек

танков — 11 469 (+5)

боевых бронированных машин — 23 831 (+8)

артиллерийских систем — 35 557 (+15)

РСЗО — 1 581 (+2)

средства ПВО — 1 264

самолетов — 434

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 96 227 (+688)

крылатые ракеты — 4 136 (+29)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 71 778 (+166)

специальная техника — 4 029

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует бросить на войну против Украины в 2026 году еще тысячи человек. По его данным, мобилизационный план россиян — набрать 409 тысяч человек.