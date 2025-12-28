ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне против Украины: минус еще 1200 оккупантов

Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на утро 28 декабря ВСУ ликвидировали 1 204 510 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 204 510 (+1 200) человек

  • танков — 11 469 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 831 (+8)

  • артиллерийских систем — 35 557 (+15)

  • РСЗО — 1 581 (+2)

  • средства ПВО — 1 264

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 96 227 (+688)

  • крылатые ракеты — 4 136 (+29)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 71 778 (+166)

  • специальная техника — 4 029

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует бросить на войну против Украины в 2026 году еще тысячи человек. По его данным, мобилизационный план россиян — набрать 409 тысяч человек.

Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie