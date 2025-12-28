- Дата публикации
- Война
- 223
- 1 мин
Потери России в войне против Украины: минус еще 1200 оккупантов
Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.
По состоянию на утро 28 декабря ВСУ ликвидировали 1 204 510 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 204 510 (+1 200) человек
танков — 11 469 (+5)
боевых бронированных машин — 23 831 (+8)
артиллерийских систем — 35 557 (+15)
РСЗО — 1 581 (+2)
средства ПВО — 1 264
самолетов — 434
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 96 227 (+688)
крылатые ракеты — 4 136 (+29)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 71 778 (+166)
специальная техника — 4 029
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует бросить на войну против Украины в 2026 году еще тысячи человек. По его данным, мобилизационный план россиян — набрать 409 тысяч человек.