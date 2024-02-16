Потери России в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 400 тысяч личного состава. В сутки российская армия потеряла ориентировочно 1210 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие потери россиян:

личного состава – около 400300 (+1210) человек

танков ‒ 6465 (+23)

боевых бронированных машин ‒ 12129 (+39)

артиллерийских систем – 9641 (+21)

РСЗО – 984

средства ПВО ‒ 671

самолетов – 332

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня operational – 7408 (+4)

крылатые ракеты ‒ 1895 (+13)

корабли /катера ‒ 25

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12716 (+25)

специальная техника ‒ 1528 (+4)

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

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