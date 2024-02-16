Потери России в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

У захватчиков – серьезные потери.
ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 400 тысяч личного состава. В сутки российская армия потеряла ориентировочно 1210 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие потери россиян:
- личного состава – около 400300 (+1210) человек
- танков ‒ 6465 (+23)
- боевых бронированных машин ‒ 12129 (+39)
- артиллерийских систем – 9641 (+21)
- РСЗО – 984
- средства ПВО ‒ 671
- самолетов – 332
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня operational – 7408 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 1895 (+13)
- корабли /катера ‒ 25
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12716 (+25)
- специальная техника ‒ 1528 (+4)
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.
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