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Потери России в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Потери России в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

У захватчиков – серьезные потери.

ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 400 тысяч личного состава. В сутки российская армия потеряла ориентировочно 1210 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие потери россиян:

  • личного состава – около 400300 (+1210) человек
  • танков ‒ 6465 (+23)
  • боевых бронированных машин ‒ 12129 (+39)
  • артиллерийских систем – 9641 (+21)
  • РСЗО – 984
  • средства ПВО ‒ 671
  • самолетов – 332
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня operational – 7408 (+4)
  • крылатые ракеты ‒ 1895 (+13)
  • корабли /катера ‒ 25
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12716 (+25)
  • специальная техника ‒ 1528 (+4)

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

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