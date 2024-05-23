Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери России в войне против Украины перевалили за 490 тысяч военных

Потери России в войне против Украины перевалили за 490 тысяч военных

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Потери российской армии растут.

Общие боевые потери российских оккупантов на 23 мая составили 497 700 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1330 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 497 700 (+1330) человек
  • танков ‒ 7622 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 14748 (+27)
  • артиллерийских систем – 12860 (+40)
  • РСЗО – 1077
  • средства ПВО – 813 (+1)
  • самолетов – 355 (+1)
  • вертолетов – 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10391 (+45)
  • крылатые ракеты ‒ 2209 (+1)
  • корабли /катера ‒ 27
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17513 (+71)
  • специальная техника ‒ 2094 (+4)

Напомним, экспертам удалось проверить информацию о потерянных оккупантами на поле боя 3000 российских танков.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация