Потери российской армии

Потери России в войне против Украины по состоянию на 30 декабря достигли 1 млн 206 тыс. 910 бойцов ликвидированными и ранеными. Только за прошедшие сутки было уничтожено или ранено 1220 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне против Украины с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 206 910 (+1 220) чел,

танков — 11 477 (+5) ед.

боевых бронированных машин — 23 841 (+4) ед.

артиллерийских систем — 35 589 (+19) ед.

реактивных систем залпового огня — 1 582 (+1) ед.

средств противовоздушной обороны — 1 264 (+0) ед.

самолетов — 434 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 96 932 (+400) ед.

крылатых ракет — 4 136 (+0) ед.

кораблей и катеров — 28 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 72 010 (+119) ед.

специальной техники — 4 031 (+1) ед.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что несмотря на выполнение Россией плана по мобилизации в 406 тыс. человек, численность вражеской группировки в Украине за последние полгода застыла на уровне 710 — 711 тыс. Это свидетельствует о том, что огромные потери, которые достигают 1000 — 1100 человек ежесуточно, полностью нивелируют темпы пополнения армии РФ. Генерал отметил, что агрессор теряет в шесть раз больше бойцов убитыми, чем Украина.