Война
380
1 мин

Потери России в войне против Украины: ВСУ "демобилизовали" еще 1220 оккупантов

Российская армия продолжает терять сотни единиц техники ежедневно: за сутки ВСУ уничтожили еще 19 артиллерийских систем и почти 120 грузовиков.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Потери российской армии

Потери российской армии / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Потери России в войне против Украины по состоянию на 30 декабря достигли 1 млн 206 тыс. 910 бойцов ликвидированными и ранеными. Только за прошедшие сутки было уничтожено или ранено 1220 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне против Украины с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 206 910 (+1 220) чел,

  • танков — 11 477 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 841 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 35 589 (+19) ед.

  • реактивных систем залпового огня — 1 582 (+1) ед.

  • средств противовоздушной обороны — 1 264 (+0) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 96 932 (+400) ед.

  • крылатых ракет — 4 136 (+0) ед.

  • кораблей и катеров — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 72 010 (+119) ед.

  • специальной техники — 4 031 (+1) ед.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что несмотря на выполнение Россией плана по мобилизации в 406 тыс. человек, численность вражеской группировки в Украине за последние полгода застыла на уровне 710 — 711 тыс. Это свидетельствует о том, что огромные потери, которые достигают 1000 — 1100 человек ежесуточно, полностью нивелируют темпы пополнения армии РФ. Генерал отметил, что агрессор теряет в шесть раз больше бойцов убитыми, чем Украина.

380
