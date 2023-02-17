Потери России в войне резко выросли в феврале: BBC заявляет об увеличении в пять раз

Отмечается, что это самый большой прирост потерь российских окупантов за все время вторжения в Украину.

С начала февраля резко возросло количество подтвержденных погибших россиян, воевавших против Украины, что может свидетельствовать о начале наступления РФ на Донбассе.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Журналисты выяснили, что за последние 14 дней количество подтвержденных российских потерь в войне в Украине в пять раз превысило обычные еженедельные цифры.

Также читайте Сколько современных танков потеряла Россия в войне против Украины: подсчеты аналитиков IISS

В статье говорится, что подтвержденные потери России начали существенно расти еще с середины декабря 2022 года. В течение всего прошлого года российские источники еженедельно сообщали о 250-300 погибших. Уже в январе 2023 года эти цифры удвоились.

Отмечается, что изданию вместе с коллегами из издания "Медиазона" и командой волонтеров только за две недели февраля удалось подтвердить имена 1679 погибших в войне россиян. Это в пять раз больше, чем обычные цифры, о которых становилось известно еженедельно до февраля. Авторы материала обращают внимание, что это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину.

"И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное количество потерь безусловно еще больше", – отмечается в статье.

Издание также указало, что из открытых источников известно о гибели 1121 мобилизованного россиянина. Из них 40% погибли в период с 1 января.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о более 200 тыс. россиян, убитых или раненых в войне против Украины в течение года. Чиновница добавила, что "в некоторых категориях они (россияне – ред.) потеряли более половины своей военной техники в этой войне".

По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, российская армия потеряла убитыми или ранеными по меньшей мере 180 тыс. солдат и две трети своих современных танков.

Разнесли целую колонну россиян: натовское оружие в руках украинцев делает чудеса под Угледаром

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.