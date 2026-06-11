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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 11 июня
Потери путинского войска выросли еще более чем на 1,3 тыс. человек. Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на 11 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 378 820 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1310 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава - около 1 378 820 (+1 310) человек
танков - 12 010 (+6) ед.
боевых бронированных машин - 24 727 (+10) ед.
артиллерийских систем - 43 787 (+74) ед.
РСЗО - 1 859 (+2) ед.
средства ПВО - 1416 (+2) ед.
самолетов - 436 (+0) ед.
вертолетов - 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов - 1628 (+9) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 342 651 (+2 120) ед.
крылатые ракеты - 4 733 (+0) ед.
корабли / катера - 33 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 105 498 (+326) ед.
специальная техника - 4 277 (+10) ед.
Как сообщалось, украинский дрон уничтожил "героя России", уроженца Калмыкии Нарана Очер-Горяева, ранее докладывавшего президенту РФ Владимиру Путину о захвате Северска. Он был ликвидирован в результате попадания FPV-дрона в автомобиль с высокопоставленными офицерами.