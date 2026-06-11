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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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284
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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 11 июня

Потери путинского войска выросли еще более чем на 1,3 тыс. человек. Уничтожено немало вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Потери РФ

Потери РФ / © Associated Press

По состоянию на 11 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 378 820 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1310 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава - около 1 378 820 (+1 310) человек

  • танков - 12 010 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин - 24 727 (+10) ед.

  • артиллерийских систем - 43 787 (+74) ед.

  • РСЗО - 1 859 (+2) ед.

  • средства ПВО - 1416 (+2) ед.

  • самолетов - 436 (+0) ед.

  • вертолетов - 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов - 1628 (+9) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 342 651 (+2 120) ед.

  • крылатые ракеты - 4 733 (+0) ед.

  • корабли / катера - 33 (+0) ед.

  • подводные лодки - 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны - 105 498 (+326) ед.

  • специальная техника - 4 277 (+10) ед.

Как сообщалось, украинский дрон уничтожил "героя России", уроженца Калмыкии Нарана Очер-Горяева, ранее докладывавшего президенту РФ Владимиру Путину о захвате Северска. Он был ликвидирован в результате попадания FPV-дрона в автомобиль с высокопоставленными офицерами.

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Дата публикации
Количество просмотров
284
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